Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o jornal Le Figaro, a manhã desta quinta-feira na Assembleia Nacional confirmou o que já se suspeitava: a moção de censura apresentada pela esquerda não socialista estava destinada ao insucesso.

Após mais de três horas de debate, o texto defendido pela deputada Aurélie Trouvé, do partido La France Insoumise, reuniu apenas 271 votos, ficando 18 abaixo do necessário para destituir Lecornu, cuja maioria parlamentar se manteve firme.

A moção contou com o apoio dos comunistas e dos ecologistas, assim como de algumas forças nacionalistas, nomeadamente os deputados do Rassemblement National e os ciottistas da União das Direitas para a República. No entanto, a colaboração não foi suficiente para alcançar a maioria absoluta de 289 votos, enquanto a tentativa do RN por si só obteve ainda menos apoio, com apenas 144 votos favoráveis.

A atenção esteve centrada nos 69 deputados socialistas, cujos votos eram decisivos. Apesar de alguns dissidentes, a direção do Partido Socialista, liderada por Olivier Faure, havia previamente indicado que não apoiaria a moção. O deputado Laurent Baumel explicou à tribuna que a decisão se baseava em três razões principais, acrescentando que não se tratava de um pacto de não-censura, mas sim de uma forma de manter o diálogo e salvaguardar o debate democrático.

Durante a sessão, Aurélie Trouvé acusou Lecornu e os macronistas de “sacudir os fundamentos da própria democracia”, defendendo que censurar o Governo seria uma demonstração de compromisso com os cidadãos e com a representação política. A deputada apelou ainda aos socialistas para que demonstrassem coragem e apoiassem a moção, especialmente no contexto da recente suspensão da reforma das pensões anunciada pelo Governo.

O primeiro-ministro limitou-se a reiterar a sua disposição para o compromisso e para manter debates abertos, destacando a singularidade das moções em causa na história da Quinta República. Lecornu sublinhou que seria a primeira vez que a própria Assembleia tentaria censurar-se, perante um cenário político marcado pela tensão entre diferentes forças parlamentares.

Do lado da oposição nacionalista, Marine Le Pen qualificou o debate como um “espectáculo patético, venenoso para a democracia”, criticando o que considera uma crise politicamente artificial. O seu aliado Éric Ciotti afirmou que censuraria um Governo socialista se tal oportunidade surgisse, enquanto deputados do LR, como Jean-Didier Berger, justificaram a não votação da moção como um ato em prol da estabilidade.

Com o insucesso das moções de censura, a Assembleia prepara-se agora para o início formal dos debates orçamentais, previstos para segunda-feira na Comissão de Finanças.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.