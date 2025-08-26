“Alguém mata alguém na capital, pena de morte. Se alguém mata alguém na capital, Washington DC, vamos optar pela pena de morte", afirmou o atual presidente dos Estados Unidos da América.

Num encontro com os membros da sua administração, o chefe de Estado admitiu tratar-se de uma medida “preventiva muito forte. Não sei se estamos prontos neste país, mas não temos outra escolha”, continuou Donald Trump.

De recordar que nos EUA os diferentes estados que compõem o país é que têm o poder de aplicar ou não a pena de morte. Por exemplo, em Washington D.C. esta foi abolida nos anos 80, mas esta ainda existe em 27 estados, dos 50 que compõe os EUA.