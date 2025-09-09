Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

É o caso de Owen Willis, 23 anos, que trabalha em marketing e passa cerca de 22 horas por semana no ginásio. A história é contada pelo The Guardian, que acompanhha o dia do jovem num ginásio de luxo.

A manhã começa com um duche numa cabine de pedra, aromas de lavanda no ar e produtos de higiene da marca Cowshed, que custam mais de 37 euros cada. “É uma parte enorme da minha vida”, diz, e também uma fatia generosa do seu orçamento mensal: 327 euros por mês, cerca de 10% do seu salário quando começou a frequentar o espaço, aos 18 anos.

Para o jovem, o ginásio é mais do que um local de treino: é onde trabalha, relaxa, medita e até passa tempo com amigos. “Já não é só levantar pesos. Há aulas de ioga, banhos de som, saunas com sal dos Himalaias e até salas de coworking”, conta. Tudo isto faz com que ginásios. que se autodenomina um “clube de saúde de luxo” continuem a atrair jovens, mesmo num cenário económico difícil.

Segundo o The Guardian, 27% dos jovens adultos no Reino Unido consideram a inscrição num ginásio uma despesa essencial. Muitos cortam em jantares fora ou em saídas à noite para poderem pagar uma mensalidade que pode facilmente ultrapassar as 200 libras. Um estudo do Gym Group revelou que 22% dos jovens entre os 18 e os 24 anos gastam mais de 50 libras por mês em fitness, e 18% colocam a saúde física à frente da vida social.

Owen Willis viveu com seis pessoas numa casa infestada por ratos, com apenas duas casas de banho. “Tomar banho lá era uma tortura. No ginásio, sabiam o meu nome e davam-me uma toalha fofa à entrada. Era como viver duas realidades”, revela. No entanto, apesar de contraditório, mudar para um ginásio mais barato está fora de questão. “Se fosse a outro, provavelmente saía ao fim de um dia. Não ia ser a mesma coisa.”

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Alguns ginásios de luxo oferecem serviços que vão além do esperado: ferros de engomar, serviços de lavandaria, produtos de banho topo de gama e até tratamentos estéticos como botox ou massagens linfáticas.

E este modelo está em crescimento. A cadeia Third Space passou de um único clube em 2001 para 13 espaços em 2025, com mais unidades em planeamento. O consumo nos clubes aumentou mais de 40% entre Dezembro de 2023 e Dezembro de 2024, segundo a consultora CACI.