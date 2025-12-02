Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O estudo “Consumer Sentiment Survey 2025”, da BCG, chegou à conclusão que em 2025 57% dos portugueses passou mais de uma hora por dia nas redes sociais, um aumento de 4 pontos percentuais face a 2024, contrariando as intenções expressas de redução do tempo online. Entre os jovens adultos (18–34 anos), 1 em cada 4 passa mais de três horas diárias nas redes sociais.

O WhatsApp mantém-se como a plataforma mais utilizada, com 90% de penetração, enquanto TikTok (29 horas/mês) e YouTube (23 horas/mês) são as plataformas onde os portugueses mais tempo passam. Em termos de frequência de utilização, WhatsApp lidera com 538 acessos mensais por utilizador, seguido de Instagram (391) e TikTok (290), reforçando a centralidade destas plataformas na vida digital dos consumidores.

No domínio financeiro, os portugueses intensificaram o uso de serviços digitais para gerir contas e realizar pagamentos. A utilização da carteira digital (mobile wallet) aumentou 8 pontos percentuais face a 2024, atingindo 37% da população, sendo utilizada por 46% dos jovens adultos. 90% dos inquiridos usam a app móvel do banco, 83% o MB Way e 77% o website bancário, enquanto apps de instituições alternativas como Revolut e Wise já estão instaladas em 58% dos dispositivos, embora apenas 14% as usem diariamente. Esta tendência indica que o digital se tornou o meio preferencial de pagamento em detrimento do dinheiro.

O estudo revela ainda que programas de fidelização e subscrições digitais fazem parte da rotina da maioria dos portugueses: 85% aderiram a pelo menos um programa de fidelização, destacando-se supermercados (93%), combustíveis (69%) e restaurantes (37%). Quanto às subscrições digitais, 66% dos inquiridos possuem pelo menos um serviço ativo e cerca de um terço consome-o diariamente, refletindo a crescente integração destes serviços na vida quotidiana.

O comércio eletrónico continua a ter uma penetração elevada, com 95% dos portugueses a comprar online em 2025, um aumento de 1 ponto percentual face a 2024, e cerca de 30% a gastar mais do que no ano anterior. As principais motivações para o consumo online permanecem a conveniência, comparação de preços e obtenção de descontos, sendo as categorias mais adquiridas viagens, vestuário e tecnologia, enquanto decoração, brinquedos e bens de luxo são menos frequentes.

