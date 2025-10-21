Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Sanae Takaichi, líder do Partido Liberal Democrático (PLD), foi eleita esta terça-feira primeira-ministra do Japão, após vencer a votação da Câmara Baixa do Parlamento, avança a BBC.

A nova chefe do Governo, de 64 anos, obteve 237 votos — mais do que a maioria dos 465 lugares da câmara — e a sua nomeação será oficializada ainda hoje, após um encontro com o imperador Naruhito.

Sanae Takaichi, quinta líder japonesa em cinco anos, enfrenta um contexto político frágil, marcado pela perda da maioria parlamentar do PLD e pela saída do aliado Komeito, na sequência de vários escândalos financeiros. Para garantir a eleição, a líder conservadora formou uma aliança com o Partido Japonês para a Inovação (Ishin), embora a coligação fique aquém da maioria absoluta.

Admiradora de Margaret Thatcher e apelidada de “Dama de Ferro”, Takaichi prometeu um governo com uma representação feminina “à escandinava”. Uma das nomeações esperadas é a de Satsuki Katayama para ministra das Finanças.

A nova primeira-ministra propõe-se a enfrentar o declínio demográfico e a revitalização económica do país, defendendo o aumento da despesa pública. A sua eleição fez disparar a Bolsa de Tóquio, impulsionada pela expectativa de medidas fiscais favoráveis.