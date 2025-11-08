Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O governo russo afirmou não ter recebido esclarecimentos diplomáticos dos Estados Unidos sobre o anúncio do Presidente Donald Trump relativo à retoma de testes de armas nucleares. A declaração foi feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, citado pela EuropaPress.

"Ainda não recebemos nenhuma explicação por vias diplomáticas sobre o que quis dizer Donald Trump ao anunciar a retoma de testes nucleares", disse Sergei Lavrov.

Trump ordenou ao Departamento de Defesa norte-americano que iniciasse testes nucleares, após a cimeira com o presidente chinês Xi Jinping no final de outubro, na Coreia do Sul.

O anúncio de Washington mencionava diretamente a Rússia e a China, em resposta a recentes iniciativas militares russas, incluindo um teste com um drone submarino nuclear ordenado por Vladimir Putin.

O Presidente norte-americano reforçou que os testes acontecerão se outros países também realizarem, sem detalhar o tipo de ensaios que serão conduzidos.

