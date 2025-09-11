Rui Moreira, ainda presidente da Câmara Municipal do Porto, revelou na SIC Notícias que não vai ser candidato à Presidência da República.

"Não, não serei candidato à Presidência da República. Em julho, vieram ter comigo um conjunto alargado de pessoas, algumas delas estavam desapontadas com a deriva da candidatura do Almirante Gouveia e Melo e outras estavam insatisfeitas com as candidaturas dos seus partidos, ou seja, do PS e PSD. Já tinha dito há uns meses que queria terminar a minha vida política e que ainda assim, perante essa conversa que houve, achei que devia ponderar", disse.

"Fiquei com a convicção de que o centro, desde o centro esquerda ao centro direita, tem um número grande de candidatos, o que favorece a dispersão do voto e facilita o eventual sucesso das candidaturas antissistema. Encontrei simpatia que muito agradeço mas, e digo-o com toda a humildade, a hipótese não suscitou entusiasmo", acrescentou.

Depois de discutir a questão com a sua família e com o seu núcleo de apoio político, Moreira decidiu não avançar para a corrida à Presidência e continuar a focar-se no final da sua carreira à frente da Câmara Municipal do Porto, ao fim de doze anos na autarquia.

"Vou ser presidente de câmara até ao dia 20 ou 22 de outubro. Depois espero ter um período sabático, apetecia-me fazer umas férias tranquilas. Depois poderei voltar ao privado, mas ainda não sei o que irei fazer", concluiu.