Luís Filipe Vieira ficou em terceiro lugar, com 13,8%, seguido por João Diogo Manteigas (11,4%), Martim Mayer (2,1%) e Cristóvão Carvalho (0,1%). No total, participaram 85.422 sócios, um número que estabelece um recorde mundial de afluência num ato eleitoral desportivo.

Em Portugal, Rui Costa perdeu apenas em dois locais, no Pavilhão n.º 2 da Luz e em Paço de Arcos, para João Noronha Lopes.

Na reação oficial, Rui Costa destacou “o profundo orgulho pela vitalidade democrática do clube” e agradeceu “a todos os sócios e colaboradores pela lisura e exemplaridade do processo”, considerando que o dia ficará “como um dos mais marcantes da história do Benfica”.

O atual presidente somou 744.655 votos, contra 534.818 de Noronha Lopes. A segunda volta, entre as listas G (Rui Costa) e F (Noronha Lopes), definirá o próximo presidente dos encarnados.

