Todos os concelhos dos distritos de Bragança, Guarda e Viseu estão sob risco máximo, tal como a maioria dos concelhos de Vila Real, Porto, Braga e Castelo Branco. A lista estende-se ainda a dezenas de municípios nos distritos de Viana do Castelo, Coimbra, Aveiro, Santarém, Leiria, Portalegre e Faro.

Em risco muito elevado encontram-se cerca de 40 concelhos espalhados por Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Beja e Faro. Já o risco elevado abrange quase toda a região do Alentejo e aproximadamente 30 concelhos dos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Leiria, Santarém, Lisboa e Faro.

Mesmo os concelhos com risco moderado — cerca de 40 — concentram-se sobretudo no litoral, abrangendo os distritos de Porto, Aveiro, Leiria, Lisboa, Setúbal e Faro.

O IPMA classifica o risco de incêndio em cinco níveis — de reduzido a máximo — sendo este último aplicado quando as condições meteorológicas, como o calor extremo e a baixa humidade, favorecem a ignição e propagação de fogos.

Portugal continental encontra-se em situação de alerta desde domingo e até quinta-feira, anunciou no sábado a ministra da Administração Interna, devido à previsão de tempo quente e seco.

Para hoje, o IPMA antecipa céu pouco nublado ou limpo, nevoeiro matinal na faixa costeira e subida das temperaturas máximas no Minho e Douro Litoral. As mínimas oscilam entre os 16 °C (em Sines e Leiria) e os 24 °C (em Portalegre), enquanto as máximas podem chegar aos 41 °C em Braga e Évora.