José Sócrates está no Campus de Justiça para mais um dia de depoimentos. Acompanhe aqui as atualizações do julgamento da Operação Marquês.

O antigo primeiro-ministro José Sócrates, à chegada do tribunal para prestar depoimentos sobre o julgamento do caso EDP, no Campus da Justiça, em Lisboa, 19 de dezembro de 2023. O antigo ministro da Economia (entre 2005 e 2009) Manuel Pinho, que está em prisão domiciliária desde dezembro de 2021, responde em julgamento por um crime de corrupção passiva para ato ilícito, outro de corrupção passiva, um crime de branqueamento de capitais e um crime de fraude fiscal. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © 2023 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.