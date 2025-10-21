Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A GNR encerrou um estabelecimento de restauração e bebidas no concelho de Santiago do Cacém por incumprimento das normas de saúde pública em vigor. A operação foi conduzida pelo Posto Territorial de Alvalade do Sado, no dia 20 de outubro, no âmbito de uma ação de fiscalização ao setor.

Durante a inspeção, realizada na localidade de Ermidas do Sado, os militares detetaram várias infrações relacionadas com as condições higiossanitárias, de conservação e de funcionamento do espaço, levando à determinação do seu encerramento imediato.

Na sequência da operação, foram ainda levantados 18 autos de contraordenação por infrações à legislação policial aplicável e apreendidas 16 embalagens de produtos alimentares congelados fora do prazo de validade.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.