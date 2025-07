Faro, Viana do Castelo e Viseu são as três cidades com melhor qualidade do ar em Portugal, de acordo com o visualizador das cidades europeias mais limpas da Agência Europeia do Ambiente (AEA) divulgado hoje.

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt A lista da agência da União Europeia (UE) inclui 761 cidades, 23 das quais portuguesas, ordenadas em 10 níveis da mais limpa à mais poluída ou com os mais baixos aos mais elevados "valores de risco total de mortalidade". O risco é associado à exposição prolongada a partículas finas (PM2,5), dióxido de azoto (NO2) e ozono troposférico (O3) nos últimos dois anos. As cidades com o ar mais limpo são Oulu e Jyvaskyla, ambas na Finlândia, seguidas de Umea (Suécia), Kuopio (Filândia) e Uppsala (Suécia), em quinto lugar. Faro aparece na 28.ª posição, Viana do Castelo na 53.º e Viseu na 58.ª, todas com o risco mais baixo (até 10%), enquanto Setúbal (101), Póvoa do Varzim (109), Sintra (128), Coimbra (138), Vila Franca de Xira (140) e Almada (150) são classificadas no segundo nível (de 10% a 20%). No nível 4 (30% a 40%) estão o Seixal (172), Guimarães (182), Paredes (191), Amadora (193), Aveiro (195), Barreiro (200), Odivelas (241), Braga (257) e Vila Nova de Gaia (266), aparecendo no nível seguinte (40% a 50%) Gondomar (315), Valongo (327), Matosinhos (345), Lisboa (348) e Porto (372). As últimas cidades da lista são Vicenza (Itália), na 760.ª posição, e Slavonski Brod (Croácia), na 761.ª, com um risco estimado de 90% a 100%. O visualizador de qualidade do ar das cidades europeias, publicado desde 2019 e que permite aos utilizadores verem o desempenho da sua cidade, foi atualizado em termos de metodologia relativa à forma como as classificações são calculadas. A AEA atualizou também o Índice Europeu de Qualidade do Ar, lançado em 2017, que "ajuda os utilizadores a compreender melhor a poluição do ar local e o seu impacto na saúde". O serviço conta agora com "atualizações horárias de dados sobre as concentrações dos principais poluentes atmosféricos de mais de 3.500 estações de monitorização em toda a Europa". O índice é determinado utilizando uma combinação de dados atualizados comunicados pelos países membros da AEA e previsões do nível de qualidade do ar fornecidas pelo Serviço de Monitorização Atmosférica Copernicus (CAMS) da UE.