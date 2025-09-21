Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Reino Unido, o Canadá e a Austrália anunciaram este domingo o reconhecimento do Estado da Palestina, apesar da forte oposição de Israel e da desaprovação dos Estados Unidos. Portugal anunciará também hoje o seu reconhecimento.

“Hoje, para reavivar a esperança de paz e de uma solução de dois Estados, declaro claramente, como primeiro-ministro deste grande país, que o Reino Unido reconhece oficialmente o Estado da Palestina”, anunciou o primeiro-ministro inglês Keir Starmer, numa declaração nas redes sociais.

“O Canadá reconhece o Estado da Palestina e oferece a sua parceria na construção da promessa de um futuro pacífico tanto para o Estado da Palestina como para o Estado de Israel”, anunciou, em comunicado, o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney.

A Austrália fez também o mesmo anúncio, salientando reconhecer “as aspirações legítimas e de longa data do povo palestiniano a um Estado próprio”.

Portugal, refira-se, deverá fazer o mesmo anúncio ainda este domingo, através do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.