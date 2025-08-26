Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com a aproximação do regresso às aulas, a campanha “Olhe pelas Suas Costas” lançou um alerta sobre o impacto do peso excessivo das mochilas escolares na saúde da coluna de crianças e adolescentes.

De acordo com Rui Duarte, ortopedista e coordenador da iniciativa, o ideal é que o peso da mochila não ultrapasse 10 a 15% do peso corporal da criança. Além disso, recomenda-se que a mochila seja leve quando vazia, tenha alças largas, acolchoadas e ajustáveis, bem como uma faixa de apoio lombar para ajudar a distribuir o peso.

O especialista lembra ainda que a forma de utilização é tão importante quanto a escolha da mochila.

“Os objetos mais pesados devem ficar junto à coluna, o peso deve ser distribuído de forma equilibrada e a mochila deve ser usada nos dois ombros, bem ajustada ao corpo”, sublinha.

A redução de materiais desnecessários e a promoção de pausas durante o estudo são outras medidas essenciais.

A campanha aconselha ainda os pais e educadores a estarem atentos a sinais de alerta como dores nas costas, ombros ou pescoço, alterações de postura, marcas nos ombros causadas pelas alças ou queixas frequentes de cansaço.

Mochilas leves, bem ajustadas e corretamente utilizadas são fundamentais não só para a postura das crianças, mas também para a prevenção de problemas de saúde que podem ter impacto no futuro.