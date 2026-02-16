Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Down Detector, site especializado em detetar em tempo real falhas em serviços online, os primeiros relatos da interrupção começaram a surgir após as 14h00 (hora de Portugal continental). Mais de 3.000 utilizadores em Espanha comunicaram problemas através da plataforma.

Ao tentar aceder ao site x.com, surgia a mensagem “Algo correu mal. Tente recarregar”, indicando que a versão da plataforma para navegadores não estava a funcionar corretamente e não carregava.

Até ao momento a rede social ainda não reagiu.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.