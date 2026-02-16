Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O USS Abraham Lincoln lidera um grupo de ataque composto por três destroyers de mísseis guiados, transporta 90 aeronaves, incluindo F-35, e conta com uma tripulação de 5680 elementos. Apesar de ter sido enviado para a região do Golfo no final de janeiro, só agora foi detetado por imagens de satélite, posicionado a cerca de 700 km da costa iraniana, junto ao Omã.

Os Estados Unidos enviaram ainda o USS Gerald R. Ford, o maior porta-aviões do mundo, cuja chegada à região está prevista nas próximas três semanas.

Este reforço militar norte-americano no Médio Oriente inclui, até agora, 12 navios monitorizados por satélite: o USS Abraham Lincoln e os três destroyers Arleigh Burke que formam o grupo de ataque, dois destroyers com capacidade para mísseis de longo alcance, e três navios especializados posicionados na base naval de Barém. Outros destroyers foram vistos na região do Mediterrâneo oriental, perto da base dos EUA em Souda Bay, e um no Mar Vermelho.

Além disso, escreve a BBC, houve um aumento das movimentações aéreas dos EUA na região, com mais caças F-15 e EA-18 na base de Muwaffaq Salti, na Jordânia, assim como maior tráfego de aviões de carga, reabastecimento e comunicações provenientes dos EUA e da Europa.

