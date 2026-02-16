Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em Condeixa-a-Nova, o presidente do Chega, André Ventura, desafiou o executivo a prolongar, pelo menos até ao final do mês, quer a situação de calamidade, quer a isenção temporária de portagens nos concelhos mais afetados. O apelo foi deixado durante uma visita aos Bombeiros Voluntários locais.

"Temos muitas terras que não estão a conseguir lidar com o fenómeno da calamidade e com as suas dificuldades", afirmou Ventura, defendendo que a não renovação do estado de calamidade está a impedir o acesso a moratórias e outros apoios essenciais. "As pessoas estão a ter de pagar duas casas: a sua, que está destruída, e outra para onde tiveram de ir", acrescentou.

O líder do Chega considerou ainda que o país “continua numa situação de calamidade” e criticou o fim da isenção de portagens, referindo que alguns autarcas admitem substituir-se ao Governo para manter essa medida. “Isso envergonha um pouco todos nós, políticos nacionais”, afirmou, defendendo a reposição da isenção nas zonas afetadas.

Também esta segunda-feira, o PS entregou no parlamento um projeto de resolução em que recomenda ao Governo o alargamento, com efeitos retroativos, da declaração de calamidade a concelhos como Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Sobral de Monte Agraço e municípios da Lezíria do Tejo, bem como uma avaliação do impacto das tempestades nos territórios em situação de contingência.

No documento, os socialistas sublinham que, apesar de ainda não existir uma quantificação global dos prejuízos, a dimensão e gravidade da catástrofe justificam a adoção de medidas excecionais. O partido aponta ainda uma “ausência de critério claro” na definição dos concelhos abrangidos pela situação de calamidade.

O projeto, subscrito pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, defende um reforço imediato dos mecanismos de apoio financeiro aos municípios, a ativação do fundo de emergência e a elaboração de relatórios técnicos para mapear e priorizar as infraestruturas públicas afetadas.

