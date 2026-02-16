Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A nova valência irá albergar a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) e o Centro de Diagnóstico Integrado (CDI), "garantindo à população local acesso a exames de radiologia, saúde oral, podologia e espirometria", informa o município em comunicado.

O projeto, "com uma área de implantação de 660 m², optou por uma estratégia de preservação em vez de demolição total. A estrutura original de betão do pavilhão será mantida, mas o interior será totalmente redesenhado em torno de um pátio central, que servirá como pulmão de luz natural e organizador da circulação entre gabinetes", revela.

Alinhado com as metas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o projeto do Centro de Saúde do Cerco "não se foca apenas na saúde dos utentes, mas também na do planeta. Assim, cerca de 60% das betonilhas de enchimento serão produzidas a partir de resíduos de demolição triados na própria obra", informa o comunicado.

Ao mesmo tempo, o edifício contará com um sistema de isolamento térmico, caixilharias de alto desempenho e painéis fotovoltaicos na cobertura para produção de energia renovável.

O projeto prevê, ainda, a utilização de materiais de origem reciclada, superando os requisitos definidos na legislação. Desde os pavimentos vinílicos às divisórias de gesso e portas em aglomerado, a escolha recaiu sobre componentes de baixo impacto ambiental.

O novo centro de saúde foi também projetado para ser inclusivo. Além da eliminação de barreiras arquitetónicas interiores, o espaço exterior contará com lugares de estacionamento dedicados a pessoas com mobilidade reduzida e postos de carregamento para veículos elétricos, situados estrategicamente junto às rampas de acesso.

Com um valor de adjudicação superior a 1,2 milhões de euros, a intervenção arranca nesta quarta-feira, dia 18 de fevereiro, e tem um prazo de execução de um ano.

