Os primeiros problemas começaram a ser reportados cerca das 13h41 (hora de Lisboa), tanto na aplicação móvel como na versão web da plataforma. Durante o período de instabilidade, os utilizadores relataram dificuldades em aceder às publicações mais recentes, enviar mensagens e interagir com conteúdos.

Em Portugal, foram registadas 589 queixas, enquanto em Espanha os relatos ultrapassaram os 3.800, segundo os dados recolhidos pela plataforma de monitorização. Ao tentar aceder ao site, surgia apenas o ícone de carregamento do X, seguido da mensagem de erro “algo correu mal, não é culpa sua”.

As causas da falha ainda não foram esclarecidas pela empresa. Este incidente ocorre um mês após uma interrupção semelhante, registada a 16 de janeiro, quando os servidores do X deixaram de responder e exibiram um erro técnico generalizado.

Apesar do restabelecimento do serviço, a sucessão de falhas voltou a levantar dúvidas entre utilizadores sobre a estabilidade da plataforma a nível global.