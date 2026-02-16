Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A informação da morte surgiu através da Fundação Brazelton/Gomes-Pedro, que nas redes sociais partilhou que "neste momento de luto, abraçamos, sentidamente, a sua família, colegas, amigos e todos os que partilharam com o Professor a sua imensa generosidade, sabedoria e entrega, num excecional percurso de vida profissional, académica e pessoal, plenamente dedicado às Crianças, às suas Famílias e à Comunidade".

Para a Fundação, "a sua memória e legado permanecerão vivos em nós como uma luz, iluminando um caminho de esperança, sensibilidade e amor; assim sejamos capazes de sentir e dar amorosamente o tanto que do nosso Professor e Mestre recebemos".

João Gomes-Pedro é considerado o 'pai da pediatria portuguesa' devido ao seu contribuiu para a evolução da abordagem clínica e científica à infância em Portugal.

Gomes-Pedro esteve à frente do Departamento da Criança e da Família, no Hospital de Santa Maria. Foi professor em várias faculdades portuguesas e em 2010, juntamente com Berry Brazelton, criou a Fundação Gomes‑Pedro para as Ciências do Bebé e da Família, responsável pela formação de centenas de profissionais de saúde, educação e intervenção social, contribuindo para a construção de uma autêntica “Cultura da Criança” em Portugal.

Com vários prémios e distinções na sua carreira, Gomes-Pedro foi também condecorado pelo Presidente da República Jorge Sampaio como Grande‑Oficial da Ordem do Infante D. Henrique e Grande‑Oficial da Ordem de Mérito.

