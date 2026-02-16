Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Airbus A320neo que operava o voo TP1240, proveniente de Lisboa, desceu perigosamente para valores muito abaixo da altitude mínima de segurança, ficando a menos de 300 metros do solo a cerca de 60 quilómetros da capital checa, na zona de Křivoklát, de acordo com a Radio Prague International, A situação só foi revertida após uma manobra de subida de emergência efetuada pela tripulação.

O episódio ocorreu em condições meteorológicas adversas, marcadas por nevoeiro intenso e fraca visibilidade. Dados de radar indicam que a aeronave terá ultrapassado o limite mínimo de segurança, fixado em cerca de 1300 metros, durante a fase de aproximação.

O portal especializado Kiosque da Aviação refere que o avião estava autorizado a manter quatro mil pés, mas acabou por descer até cerca de 2600 pés acima do nível médio do mar, valor inferior ao estabelecido para aquele procedimento. Perante a descida indevida, os controladores de tráfego aéreo emitiram dois avisos à tripulação, sendo posteriormente ativado o sistema de alerta de proximidade ao solo (TAWS) no cockpit.

Após recuperar altitude, os pilotos realizaram uma segunda tentativa de aproximação, desta vez dentro dos parâmetros definidos, culminando numa aterragem segura cerca de 11 minutos depois. Não se registaram feridos nem danos materiais.

O incidente foi classificado como um caso de CFIT (Controlled Flight Into Terrain), situação em que uma aeronave controlada se aproxima perigosamente do terreno sem que a tripulação tenha plena perceção do risco. Especialistas citados pela imprensa local admitem que um eventual erro na utilização do piloto automático possa estar entre as causas do sucedido.

Contactada pela agência Lusa, a TAP afirmou estar a conduzir uma investigação interna e a colaborar plenamente com as autoridades aeronáuticas da República Checa. Paralelamente, o Instituto de Investigação de Acidentes Aéreos daquele país constituiu uma comissão para apurar se o incidente teve origem em fatores técnicos, humanos ou operacionais.

