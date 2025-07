Foi através do Instagram que, esta manhã, Augusto Fraga, realizador de Rabo de Peixe, publicou um vídeo com a frase "Muita branca pode tornar tudo negro", com data de estreia.

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt Já se sabia de 2024 que a segunda temporada da série estava em rodagem, através de uma publicação na rede social X da Netflix Portugal. Hoje sabe-se estreia a 17 de outubro. Segunda temporada da série "Rabo de Peixe" para a Netflix já em rodagem Ver artigo Em declarações à MAGG, o ator José Condessa, que interpreta a personagem principal Eduardo, falou do êxito da série "Acho que não é arrogância dizer que é uma série mundialmente conhecida e que tem números como 80 e tal milhões de horas assistidas", declarou. Revelando também que o Brasil vai estar presente na produção, com os atores brasileiros Paolla Oliveira e Caio Blat, "Está incrível. Os personagens deles são muito importantes". A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui. Também foi noticiado que juntamente com a gravação da segunda temporada foi feita uma terceira e ambas estão previstas para 2025, segundo a MAGG. O 24notícias recupera um excerto da obra que conta a história de Antonino Quinci, o traficante que naufragou em Rabo de Peixe, em 2001, com 700 quilos de cocaína, é o protagonista de "Rabo de Peixe - Toda a Verdade". Durante a investigação para o livro, o autor Rúben Pacheco Correia entrevistou Quinci numa prisão no Brasil. É nesta conversa que ficamos a saber pormenores inacreditáveis que nem os jornais, nem a televisão, nem a série revelaram. *Texto editado pela jornalista Ana Maria Pimentel