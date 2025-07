O colombiano de 25 anos começou a ganhar popularidade fora do campo quando assinou pelo Palmeiras em 2023. Desde então, chovem vídeos do jogador no TikTok, que chegam até aos que não são fãs do desporto.

As chamadas fancams são vídeos editados por fãs, que reúnem uma compilação de imagens e vídeos das mais variadas celebridades. Cantores, atores, atletas e até mesmo políticos, são vários os protagonistas deste tipo de conteúdo - Richard Ríos é um deles.

Além das carismáticas danças, há ainda outro fator não-futebolístico que distingue Ríos - a impressionante fluência em português.

Praticamente sem qualquer sotaque, o português do Brasil do jogador passa por nativo.

Chegou ao Brasil com 19 anos para jogar nas camadas jovens do Flamengo, depois de conquistar a atenção do clube carioca enquanto jogava futsal num torneio amigável no Rio de Janeiro.

Nunca fez uma aula de português, mas na infância já ouvia Thiaguinho - um dos grandes nomes do pagode.

Dentro do campo

Foi no futsal que deu os primeiros passos e chegou mesmo a jogar pela Seleção Colombiana de Futsal Sub-20. Enquanto representava as cores da Colômbia, foi descoberto por olheiros do Flamengo que o convidaram a fazer um teste para ingressar nas camadas jovens do clube.

À FIFA, o jogador admitiu que a adaptação foi "muito mais fácil" do que imaginava. Ainda assim, Richard Ríos não se destacou de forma consistente na equipa principal e acabou por ser emprestado ao Mazatlán, no México.

Jogou apenas cinco jogos na liga mexicana, uma vez que sofreu uma lesão grave no joelho que o tirou de campo durante sete meses. No final de contrato com o Flamengo, voltou ao Brasil, em busca de um clube que lhe pudesse oferecer uma situação mais estável.

O destino foi o Guarani de Campinas, um ex-campeão brasileiro, distante dos seus dias de glória.

"A equipa estava no 15º lugar e parecia que ia descer para a Série C. Mas eu fui. Eu queria ter minutos", revelou.

Em Campinas, chamou à atenção dos olheiros do Palmeiras e acabou por ser contratado em março de 2023. Foi transferido por 1.4 milhões de euros, e dois anos depois, chega à Europa por um valor que rondará os 30 milhões de euros.