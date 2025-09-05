Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Quinze pessoas morreram e 16 ficaram feridas, entre elas cinco crianças, após um autocarro cair de um precipício com cerca de 300 metros na região montanhosa de Wellawaya, a cerca de 280 quilómetros de Colombo, no Sri Lanka.

Segundo a polícia, citada pela Lusa no Notícias ao Minuto, o motorista circulava em excesso de velocidade quando perdeu o controlo do veículo, que embateu noutro automóvel e nas barreiras de proteção antes de despistar-se. No momento do acidente seguiam quase 30 passageiros a bordo.

As equipas de resgate, compostas por soldados, polícias e voluntários, trabalharam durante a noite em terreno difícil para retirar as vítimas.

Acidentes deste tipo são frequentes no Sri Lanka, devido à condução imprudente e às más condições das estradas, sobretudo em zonas montanhosas.