Segundo o Comando Territorial da Madeira, a ação, desenvolvida a 18 de setembro pelo Destacamento Territorial do Funchal e pela sua estrutura de Investigação Criminal, surgiu na sequência de uma denúncia por contrafação.

No terreno, os militares fiscalizaram vários estabelecimentos comerciais, onde encontraram diversos acessórios de moda contrafeitos com referências a marcas conhecidas, expostos para venda ao público.

Foram identificados três homens, com idades entre os 31 e os 38 anos, e uma mulher de 47 anos, pela prática do crime de contrafação. Os factos foram remetidos aos Tribunais Judiciais de Santa Cruz e de Porto Santo.

A GNR recorda que estas ações têm como objetivo salvaguardar os direitos da propriedade industrial, combatendo a contrafação, imitação e venda de artigos ilegais, de forma a proteger tanto as regras da livre concorrência como os direitos dos consumidores.

