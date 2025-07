Em comunicado, o Governo, representado pela Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, pela Secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, e pelo Secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Rocha Gonçalves, reuniu hoje "com sete sindicatos representativos dos enfermeiros, tendo apresentado a

proposta de protocolo de negociação a todos os sindicatos".

"os protocolos em causa visam dar início à negociação do primeiro Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), com primazia para a matéria de organização do tempo de trabalho, para os profissionais de enfermagem do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", pode-se ler ainda no comunicado.

Em setembro, o Governo pretende apresentar a proposta inicial da redação do ACT, sendo que a proposta do Executivo abrangerá temas como "novas formas de organização do tempo de trabalho dos enfermeiros, nomeadamente a flexibilidade dos horários de trabalho".