Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas na sequência do colapso parcial do edifício, situado na rua Hileras, no centro de Madrid. Às 2h00 horas locais, os bombeiros localizaram os dois últimos corpos nos escombros do edifício.

O desabamento ocorreu na terça-feira por volta das 13h00 horas locais. A estrutura interior do edifício desabou e sete trabalhadores da obra de recuperação do prédio ficaram presos nos escombros.

Uma das pessoas resgatadas foi levada para o hospital, com ferimentos e uma fratura numa perna, enquanto as outras duas são feridos considerados ligeiros.

O responsável da obra afirmou que estavam a trabalhar entre 30 e 40 pessoas nesse momento no edifício, que estava a ser recuperado para ser um hotel.

