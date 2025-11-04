Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Todos os distritos de Portugal continental, à exceção de Bragança, estarão sob aviso laranja esta quarta-feira devido à previsão de chuva intensa, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os 17 distritos estarão em aviso amarelo entre a meia-noite e as 03h00, passando depois a laranja até às 09h00, regressando novamente a amarelo até às 15h00. No mesmo período, o IPMA alerta ainda para trovoadas e fenómenos extremos de vento.

Bragança é o único distrito que escapa ao aviso laranja, permanecendo sob aviso amarelo entre as 06h00 e as 15h00 devido à chuva forte.

O instituto prevê também vento do quadrante sul com rajadas até 80 km/h no litoral e 100 km/h nas terras altas, colocando 12 distritos sob aviso amarelo até às 09h00 de quarta-feira.

A agitação marítima motiva igualmente aviso amarelo em dez distritos entre as 21h00 desta terça e as 14h00 de quinta-feira, com ondas de 4 a 5 metros de altura.

O IPMA recorda que o aviso laranja indica risco meteorológico moderado a elevado, enquanto o amarelo representa risco para atividades dependentes das condições do tempo.