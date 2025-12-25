Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Serra da Estrela é, de forma inequívoca, o local com maior probabilidade de registar neve nesta época do ano. Com altitudes que ultrapassam os 1900 metros, trata-se do ponto mais elevado de Portugal continental, e do único onde existe uma estância de esqui. Zonas como a Torre, as Penhas da Saúde ou a Lagoa Comprida são frequentemente as primeiras a receber neve quando massas de ar frio atingem o país. Nos últimos dias, a Serra da Estrela tem registado quedas de neve que chegaram a acumular nos pontos mais altos, mostrando que, com frentes frias adequadas, a neve pode ser uma realidade no dia 25.

O meteorologista João Carvalho explica que "a Serra da Estrela é, de longe, a região com maior probabilidade de registar neve e que há boas hipóteses de que os pontos mais altos fiquem brancos, mesmo já em dezembro", ao passo que a investigadora em clima de montanha, Sofia Mendes, acrescenta que "mesmo em anos mais secos, é possível observar alguns nevões em altitudes superiores a 1.800 metros. No entanto, a neve no dia de Natal nunca é garantida, porque depende da conjunção de frio e precipitação.".

Além da Serra da Estrela, existem outros locais onde a neve pode ser uma realidade no Natal, embora de forma mais esporádica. No interior norte, áreas montanhosas de Trás-os-Montes, como Montalegre, Vinhais ou os pontos mais elevados do distrito de Bragança, registam ocasionalmente nevões no início do mês de dezembro. Também a Serra do Marão e o Parque Nacional da Peneda-Gerês podem, em anos excecionais, apresentar paisagens cobertas de branco durante o período natalício. Mais a sul, a Serra da Lousã e a Serra do Açor já registaram queda de neve em dezembro, embora se trate de acontecimentos raros e geralmente limitados aos pontos mais altos.

"Estas regiões são menos elevadas e mais expostas à continentalidade do clima, por isso a neve é mais rara e, quando acontece, tende a ser breve", diz João Carvalho.

Montalegre Neve em Montalegre

Fora do território continental, a possibilidade de um Natal com neve existe também, ainda que de forma muito pontual, nos arquipélagos. Na Madeira, a neve pode surgir nos pontos mais elevados do maciço central, nomeadamente no Pico do Areeiro e no Pico Ruivo, quando ocorrem entradas de ar frio suficientemente intensas, embora até ao início de dezembro apenas se tenham registado temperaturas negativas sem precipitação significativa em forma de neve. Nos Açores, a neve é ainda mais rara, mas pode ocorrer no ponto mais alto de Portugal, a montanha do Pico, acima dos dois mil metros de altitude, em situações meteorológicas muito específicas e excecionais.

Em contraste, o litoral continental e as principais áreas urbanas, como Lisboa, Porto ou o Algarve, praticamente não conhecem neve no Natal devido à influência moderadora do oceano e às temperaturas mais amenas.

Em suma, para quem sonha com um Natal branco em Portugal, a Serra da Estrela continua a ser a aposta mais segura. Os episódios de neve nas últimas semanas na Estrela mostram que, quando as condições atmosféricas são favoráveis, a neve pode cair e acumular já em dezembro. Nos restantes locais, no continente, na Madeira ou nos Açores, essa possibilidade permanece remota e dependente de condições meteorológicas excecionais, confirmando que a neve em Portugal continua a ser mais um acontecimento ocasional do inverno do que uma tradição natalícia garantida.

