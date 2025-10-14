Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O The Old Forge, conhecido como o pub mais remoto do Reino Unido, cancelou uma festa de Halloween com tema Harry Potter depois de membros da equipa terem sido alvo de “sofrimento inapropriado”, avançou a Sky News.

O evento, previsto para 31 de outubro na vila de Inverie, na península de Knoydart, nas Terras Altas da Escócia, tinha sido anunciado como uma noite “encantadora, repleta de magia e maravilhas do mundo dos feiticeiros”. O programa incluía uma refeição de quatro pratos inspirada no universo Harry Potter e uma cerveja amanteigada gratuita à chegada à “Plataforma 9 ¾”, antes de uma viagem simbólica no “Expresso de Hogwarts”.

Contudo, após reações negativas nas redes sociais, a gerência decidiu cancelar o evento. Em comunicado, o pub explicou: “A equipa de gestão do pub decidiu cancelar a festa de Halloween deste ano. Era para ser apenas uma noite divertida, mas infelizmente usar Harry Potter como tema revelou-se divisivo, e alguns dos nossos funcionários receberam sofrimento inapropriado como resultado”.

O The Old Forge acrescentou ainda: “Pensávamos que estava claro como nos sentimos em relação aos direitos de todos, especialmente tendo em conta o nosso recente apoio às incríveis celebrações do Knoydart Pride — também tínhamos planeado uma recolha de caridade para jovens trans na noite. Qualquer aborrecimento causado pela escolha do nosso tema foi certamente não intencional”.

A autora de Harry Potter, J.K. Rowling, é conhecida por se afirmar como defensora dos direitos das mulheres, sendo também reconhecida pelas suas crenças críticas em relação às questões de género, o que tem gerado divisões dentro e fora da comunidade de fãs da saga.

O pub, que pertence à comunidade local, adiantou que a festa infantil de Halloween acontecerá como planeado, e que os restantes serviços do dia decorrem normalmente.

Numa mensagem final, o The Old Forge apelou ao respeito mútuo: “Gostaríamos apenas de reiterar que o pub se preocupa com todos na nossa comunidade, e pedimos às pessoas que sejam gentis e respeitosas umas com as outras e com a nossa equipa.”

Localizado numa área sem acesso por estrada, o The Old Forge é famoso por só poder ser alcançado a pé — após uma caminhada de 29 quilómetros — ou por mar, através de uma travessia de cerca de sete milhas.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.