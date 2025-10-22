Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Unidade de Cuidados Continuados Pediátricos da Associação O Kastelo, em São Mamede de Infesta, Matosinhos, foi alvo de buscas da PSP do Porto no âmbito de um inquérito por suspeitas de maus-tratos, negligência e abuso de poder, avança o Jornal de Notícias. A diretora da instituição foi constituída arguida.

As diligências, conduzidas pelo Ministério Público de Matosinhos, contaram com o apoio da Segurança Social e de peritos do Instituto Nacional de Medicina Legal. Foram apreendidos medicamentos e alimentos fora do prazo de validade, que vão agora ser analisados.

O inquérito, aberto em 2019, surgiu na sequência de denúncias sobre negligência e irregularidades. A Entidade Reguladora da Saúde já tinha investigado a unidade, ponderando inclusive a sua suspensão, mas esta manteve-se em funcionamento.

Inaugurada em 2016 pelo Presidente da República, a Kastelo é a única unidade nacional especializada em cuidados continuados e paliativos pediátricos, acolhendo crianças e adolescentes com doenças graves e incuráveis.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.