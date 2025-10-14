Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia de Segurança Pública (PSP) intercetou em Leiria um cidadão estrangeiro de 34 anos que se encontrava em desobediência a uma decisão de afastamento coercivo do território nacional, informou hoje o Comando Distrital da PSP de Leiria.

A operação decorreu esta segunda-feira, dia 13 de outubro, no âmbito de uma ação de fiscalização de cidadãos estrangeiros levada a cabo pelo Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço da PSP.

De acordo com a polícia, o homem encontrava-se em Portugal desde 2016, sem nunca ter tentado legalizar a sua situação. Sobre ele recaía uma medida cautelar de decisão de regresso, resultante de um processo do extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que culminou numa decisão de expulsão do país, da qual já havia sido notificado.

O cidadão tinha ainda sido condenado a um ano e nove meses de prisão por furto, pena cuja execução havia sido suspensa pelo Tribunal de Évora.

Após a interceção, o homem foi conduzido ao Centro de Instalação Temporária de Lisboa, sendo previsível o seu afastamento do território nacional no prazo de 48 horas. Ficará interdito de entrar em Portugal por um período de cinco anos.

A PSP de Leiria sublinha que continuará a reforçar as ações de fiscalização relacionadas com migrações e permanência de cidadãos estrangeiros, no cumprimento das suas competências no controlo fronteiriço e de permanência em território nacional.

