O caso ocorreu na manhã de terça-feira, no âmbito da operação nacional “Início do ano letivo 2025/2026”, que reforça a presença policial nas imediações das escolas. Segundo o Comando Distrital da PSP de Faro, agentes do Programa Escola Segura detetaram a bicicleta mal estacionada e, ao aproximarem-se, sentiram um cheiro intenso a produto estupefaciente. A observação mais detalhada revelou as doses dissimuladas no veículo.

O estupefaciente e o velocípede foram apreendidos e, já durante a tarde, a polícia conseguiu identificar o proprietário: um jovem de 16 anos, ex-aluno da escola em questão. O adolescente foi constituído arguido e o caso segue agora para investigação.

Em comunicado, a PSP sublinha que manterá uma postura “fortemente empenhada, vigilante e interventiva”, garantindo que o arranque das atividades letivas decorra com tranquilidade e segurança.

