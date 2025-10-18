Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a GNR, o suspeito abordava vítimas vulneráveis, principalmente devido à idade, fazendo-se passar por funcionário de uma empresa, e oferecia produtos contrafeitos como se fossem de marcas originais, com valores comerciais muito superiores aos reais.

Durante a operação policial, foi realizada uma busca a uma viatura que resultou na detenção do homem e na apreensão de 22 caixas de perfumes, dez relógios, dez peças de vestuário e 110 euros em numerário.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer.

