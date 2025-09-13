Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a viagem a Kiev, após um convite do governo ucraniano, Harry e uma equipa da sua Fundação Invictus Games deram detalhes sobre novas iniciativas de apoio à reabilitação dos feridos, com o objetivo final de prestar ajuda a todas as regiões do país.

O trabalho da fundação tornou-se uma paixão para o príncipe, e admitiu que o propósito que ela lhe deu depois de deixar o exército "salvou-me".

"Quando tinha 21 ou 22 anos, acho que me ressentia do papel institucional [da monarquia], provavelmente por causa do que ela fez à minha mãe", disse.

!Quando era jovem, não apreciava os holofotes que vinham com o meu papel dentro da instituição. Mas depois, cresci e aprendi, através do serviço militar, o impacto e a responsabilidade que acompanham o serviço. Foi o propósito de servir os outros que me salvou", disse.