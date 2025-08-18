O funeral vai realizar-se na terça-feira, pelas 10.30, na Covilhã, no cemitério do Peso. O velório decorre hoje, a partir das 18.30, no salão do Quartel dos Bombeiros Voluntários da Covilhã.

Daniel Agrelo integrava o Corpo de Bombeiros da Covilhã e morreu na sequência de um acidente de viação ao final da tarde de domingo, quando se deslocava para um incêndio rural que tinha deflagrado na região. Daniel Agrelo era casado e tinha um filho.

O acidente ocorreu pelas 19.10, na aldeia de São Francisco de Assis, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

Resultaram ainda vários bombeiros feridos, um dos quais com gravidade, que se encontra internado em Coimbra e que está estabilizado.

Numa mensagem nas redes sociais, o primeiro-ministro expressou "profunda tristeza" pela morte de Daniel Agrelo, assinalando que "Portugal deve muito aos bombeiros".

Na mensagem, Montenegro desejou "rápida recuperação" aos quatro feridos do acidente, também bombeiros.

Também a ministra da Administração Interna e os seus secretários de Estado manifestaram "profundo pesar e consternação" pela morte do bombeiro da Covilhã.