Natural de Nossa Senhora de Machede, no concelho de Évora, Manuel Trindade integrava o Grupo de Forcados Amadores de São Manços. O acidente ocorreu logo na primeira tentativa de pega a um touro da ganadaria Vinhas, com 695 quilos, quando o jovem embateu violentamente contra as tábuas da trincheira, junto aos curros, ficando imediatamente inconsciente.

Segundo o Correio da Manhã, o forcado entrou em estado de morte cerebral assim que deu entrada no hospital e sofreu depois uma paragem cardiorrespiratória que não pôde ser revertida pelos médicos.

Em comunicado, a empresa responsável pela corrida expressou “os mais sentidos pêsames à família, ao Grupo de Forcados Amadores de São Manços e a todos os amigos do jovem”, acrescentando estar “profundamente chocada com esta trágica ocorrência”.

Espectador morre com aneurisma

Vasco Morais Batista, médico ortopedista da região de Aveiro de 73 anos, sentiu-se mal ao assistir à pega que se tornou fatal para o forcado Manuel Trindade.

De acordo com a página 'Touro e Ouro', citada pelo CM, o homem assistia à corrida num camarote quando e teve de ser assistido pelos socorristas da Cruz Vermelha e pela segurança do Campo Pequeno quando o acidente do forcado aconteceu.

No entanto, acabou por morrer no Hospital de Santa Maria, onde lhe foi diagnosticado um aneurisma na aorta.