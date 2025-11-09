Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A presidente da Comunidade de Madrid foi transportada para a Fundação Jiménez Díaz, onde lhe foi diagnosticada uma forte gastroenterite, segundo avança o jornal El País. De acordo com a sua equipa, Isabel Ayuso deve retomar a agenda pública na segunda-feira.

No sábado, a dirigente já tinha cancelado a sua presença no congresso do Partido Popular (PP) da Andaluzia por motivos de saúde.

O incidente ocorre num momento delicado, após a divulgação de um e-mail partilhado pelo Procurador-Geral de Espanha, Álvaro García Ortiz, que envolve o seu o marido, Alberto González Amador, em crimes de fraude fiscal.

O caso é particularmente sensível para a presidente, que afirma ter visto a sua privacidade invadida. A postura pública tem sido ambígua: por um lado, defende a imparcialidade da justiça e diz esperar que “toda a verdade venha ao de cima”; por outro, considera que o marido é vítima de uma perseguição política destinada a enfraquecê-la.

Ao mesmo tempo, a Audiência Provincial de Madrid confirmou a acusação de Alberto González Amador por dois crimes: um de fraude fiscal e outro de falsificação documental. O primeiro diz respeito a uma acusação de fraude de 350 mil euros nos exercícios de 2020 e 2021, através de um esquema criado para ocultar faturas falsas.

