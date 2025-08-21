De acordo com a Sky News, o alerta foi lançado em Guardamar del Segura, a norte de Torrevieja, levando à proibição de banhos num troço de cerca de 11 quilómetros. O presidente da câmara local, José Luis Saez, confirmou a presença de dois exemplares na praia de Vivers e apelou à população para manter distância do animal, cujo veneno pode provocar “náuseas, dor, vómitos e dermatite alérgica aguda”.

O Glaucus atlanticus alimenta-se de organismos igualmente perigosos, como a caravela-portuguesa, armazenando as suas células urticantes em doses concentradas, o que torna a sua picada ainda mais potente.

Segundo a mesma fonte, os “dragões azuis” vivem normalmente no fundo do mar, mas conseguem flutuar à superfície ao engolirem pequenas bolhas de ar ficando, assim, à mercê do vento e muitas vezes arrastados para a costa.

Com apenas três centímetros de comprimento, estes animais de cores azuladas e prateadas habitam águas temperadas e tropicais dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico.

Na quinta-feira, após uma operação de vigilância especial, as autoridades locais baixaram o nível de alerta para amarelo, mas apelam à prudência de quem frequenta as praias da região.