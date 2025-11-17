Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Segundo o estudo, 96% dos consumidores conhece a Black Friday, 84% a Cyber Monday e 33% o Singles’ Day. Apesar das preocupações com o aumento dos preços — 81% teme a subida de bens essenciais e 71% espera aumentos relacionados com tarifas —, os consumidores mostram-se determinados a gastar de forma estratégica.

Os presentes continuam a ser a principal motivação de compra (64%), seguidos por bens essenciais (56%). Um quarto dos consumidores planeia comprar apenas para si próprio, e 44% pretende transferir parte do orçamento para artigos discricionários de maior valor. Cerca de 40% irá recorrer a opções de pagamento flexíveis, como “compre agora, pague depois”.

IA Generativa em forte crescimento

O estudo revela que quase metade dos consumidores (48%) já utilizou ou planeia usar IA Generativa nas compras de final de ano, um aumento de nove pontos face a 2024. As principais utilizações são comparar produtos (46%), encontrar promoções (44%) e pesquisar artigos (42%). Entre os consumidores mais velhos, 42% da Geração X e 31% dos Baby Boomers afirmam ter recorrido ou planeiam recorrer à tecnologia.

“A IA generativa está a criar uma nova geração de consumidores mais informados e empoderados, que esperam respostas instantâneas e personalizadas. Para os retalhistas, isso significa competir não apenas no preço, mas também na visibilidade e precisão dentro de ecossistemas impulsionados por IA”, afirma Clara Albuquerque, Managing Director & Partner da BCG.

Planeamento antecipado e simplicidade nas promoções

Quase 60% dos consumidores inicia a pesquisa de promoções em outubro ou início de novembro, e 31% entra nas vendas de final de ano com uma marca ou produto definido. Ainda assim, 28% aproveita oportunidades de última hora. Mais de três quartos (77%) adiam compras para aproveitar as promoções da Black Friday.

Os consumidores continuam a valorizar descontos claros e transparentes, esperando pelo menos 30% de redução, enquanto ações “gamificadas” são as menos apreciadas. Clara Albuquerque sublinha que “os retalhistas que atuarão cedo, comunicarem de forma clara e cumprirem exatamente o que prometem estarão à frente nesta época”.

