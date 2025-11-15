Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



À margem de um evento na mesquita de Lisboa, Marcelo destacou que a menor intensidade do trânsito na capital evidenciou que muitos lisboetas optaram por trabalhar a partir de casa, numa tentativa de evitar riscos associados ao temporal. Para o Presidente, esse comportamento revela um elevado sentido de responsabilidade perante a falta de condições de prevenção em determinados contextos.

O chefe de Estado sublinhou que tanto em Lisboa como no Algarve — as zonas mais afetadas — a população demonstrou prudência. Ainda assim, a depressão Cláudia ficou marcada por três mortes já confirmadas. Marcelo lamentou profundamente as perdas humanas, lembrando que, nestas situações, “quem morre normalmente é o mais indefeso”.

O Presidente chamou a atenção para a vulnerabilidade dos grupos mais fragilizados, referindo que as vítimas em cenários de intempérie tendem a ser idosos ou pessoas com menos recursos e, por isso, com menores condições para se protegerem ou prevenirem os impactos do mau tempo.

Perante a pergunta sobre o nível de preparação do país para uma depressão meteorológica desta dimensão, Marcelo admitiu que o tema exige reflexão a nível civil. No entanto, considerou que a intensidade do fenómeno ultrapassou o comumente expectável. Não por ter atingido todo o território, explicou, mas porque, onde se fez sentir, foi de forma mais profunda e durante mais tempo do que inicialmente previsto.

O Presidente sublinhou ainda que episódios como este devem servir de alerta para reforçar a resiliência e a capacidade de resposta face a fenómenos meteorológicos extremos, que têm surgido com maior frequência. Apesar disso, destacou o comportamento exemplar da população, que, segundo afirmou, contribuiu para mitigar riscos e impactos.

