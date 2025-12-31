Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O pico de transações ocorreu a 24 de dezembro, às 11h03, com 446 operações por segundo, segundo dados da SIBS enviados às redações. Os dias com maior aumento de compras em relação à média diária foram 23 de dezembro (+48% em número e +27% em valor), 22 de dezembro (+14% em número e +25% em valor) e 19 de dezembro (+11% em número e +14% em valor).

O MB WAY manteve-se como uma das formas de pagamento preferidas, com uma em cada cinco compras realizadas através desta opção. No e-commerce, as transações com MB WAY cresceram 36% em número e 31% em valor, enquanto em compras em loja aumentaram 21% em número e 29% em valor. O pico de operações com MB WAY aconteceu a 23 de dezembro, às 13h03, com 82 transações por segundo.

O consumo de turistas em Portugal registou um aumento de 13% em número e 10% em valor, enquanto as compras de portugueses no estrangeiro cresceram 21% em número e 44% em valor. Entre os setores com maior crescimento nas compras de Natal destacam-se Brinquedos e Jogos (+54%), Decoração e Casa (+46%), Perfumaria e Cosmética (+46%) e Moda e Acessórios (+36%) em comparação com a média mensal do restante ano de 2025.

