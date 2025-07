Um sismo de magnitude 6,7 na escala de Richter atingiu hoje as águas das ilhas Tanimbar, no sudeste da Indonésia, sem causar vítimas ou danos materiais, segundo as autoridades locais.

