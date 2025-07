Os preços das habitações aumentaram, no primeiro trimestre, 5,4% na área do euro e 5,7% na União Europeia, com Portugal a apresentar o maior aumento, 16,3%, entre os Estados-membros, divulga hoje o Eurostat.

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt Na comparação com o quarto trimestre de 2024, os preços das habitações aumentaram 1,3% na área do euro e 1,4% na UE, entre janeiro e março, tendo Portugal registado a segunda maior subida, 4,8%. Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, um apresentou uma diminuição anual dos preços das habitações no primeiro trimestre de 2025 e 25 apresentaram um aumento anual. A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui. O recuo foi registado na Finlândia, -1,9%, enquanto os maiores aumentos foram observados em Portugal ,16,3%, Bulgária, 15,1%, e Croácia, 13,1%. Em comparação com quarto trimestre de 2024, os preços diminuíram em quatro Estados-membros e aumentaram em 22 Estados-Membros. As maiores descidas foram observadas na Eslovénia, -2,0%, Luxemburgo, -1,2% e Finlândia, -1,0%, enquanto os maiores aumentos ocorreram na Hungria. 5,2%, Portugal 4,8% e Croácia 4,5%.