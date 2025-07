Comprar casa na região Centro de Portugal Continental custa agora, em média, 275.000 euros, segundo o mais recente estudo do portal imobiliário Imovirtual, que analisou a evolução dos preços médios anunciados de venda e arrendamento em junho de 2025. Este valor representa uma valorização mensal de 10% e uma subida de 38% face a junho de 2024, quando a média rondava os 200.000 euros.

A nível nacional, o preço médio de venda atingiu os 419.000 euros, com uma subida de 1% em relação a maio e de 20% em termos homólogos. No Centro, Coimbra destacou-se como o distrito com maior crescimento, com o valor médio a fixar-se nos 275.000 euros, mais 10% que no mês anterior e 38% acima do registado há um ano.

Lisboa manteve-se como o distrito mais caro, com um preço médio de 650.000 euros, refletindo um aumento mensal de 2% e anual de 30%. Já Leiria atingiu os 330.000 euros, com uma valorização mensal de 5% e homóloga de 21%. Santarém registou também um crescimento expressivo, com o valor médio a subir 3% em junho, para 247.203 euros, mais 31% do que há um ano. Castelo Branco continua a ser o distrito mais acessível da região, com casas a custarem em média 85.000 euros, após uma valorização anual de 6%.

No mercado de arrendamento, a estabilidade marcou a maioria dos distritos. O preço médio nacional manteve-se nos 1.300 euros, com uma subida anual de 4%, enquanto na região Centro os valores subiram apenas 1% em junho, para uma média de 800 euros, 7% acima do registado em junho de 2024.

Lisboa continua a liderar nas rendas mais elevadas, com 1.700 euros em média, após uma ligeira subida mensal de 1%, mas com uma quebra homóloga de 3%. Coimbra registou a maior subida mensal na região, com os valores a aumentarem 4% para 777,50 euros, o mesmo crescimento observado face ao ano anterior. Em Santarém, as rendas subiram 1% para 800 euros, 7% acima do valor de há um ano, enquanto Leiria estabilizou nos 800 euros. Castelo Branco destacou-se como o distrito mais económico para arrendar, com rendas médias de 550 euros, apesar de uma quebra anual de 8%.

A análise do Imovirtual conclui que a região Centro continua a apresentar um mercado de compra em forte valorização, sobretudo em Coimbra, Lisboa e Santarém. No entanto, o mercado de arrendamento permanece relativamente estável, reforçando a atratividade da região para quem procura casa, seja para comprar ou arrendar.