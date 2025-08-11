Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A medida surge na sequência das avarias registadas nas duas aeronaves Canadair alugadas por Portugal para apoio no combate aos incêndios. Perante a situação, o MAI acionou de imediato o mecanismo de cooperação bilateral em proteção civil estabelecido com o Reino de Marrocos, que respondeu prontamente disponibilizando os meios aéreos.

As aeronaves marroquinas irão operar a partir da Base Aérea de Monte Real e permanecerão no dispositivo nacional até ao final desta semana.

O Governo português tentou inicialmente uma solução com Espanha, mas o agravamento da situação dos incêndios no país vizinho impediu a cedência de meios.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as aeronaves portuguesas avariadas necessitam de intervenção técnica, estando previsto o seu regresso ao serviço até ao final da semana.

O MAI agradeceu “a pronta colaboração do Reino de Marrocos” e reafirmou o compromisso de garantir “a resposta operacional necessária à proteção de pessoas, bens e do território nacional”.