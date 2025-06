Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois das derrotas com a Bélgica, campeã em título, e com a anfitriã República Checa, a seleção portuguesa conseguiu a primeira vitória no Eurobasket de 2025, num encontro em que ao intervalo vencia por 30-24.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Portugal terminou assim no terceiro lugar o Grupo C, à frente de Montenegro e atrás da Bélgica e da República Checa, que seguem para a fase final em Atenas e que hoje se defrontaram para decidir o primeiro lugar, com triunfo das atuais campeãs, por 72-70.