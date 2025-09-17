Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Porto vai ter a sua primeira biblioteca inteiramente dedicada à poesia. A Biblioteca Poética Eugénio de Andrade abre portas no próximo dia 20 de setembro, no emblemático edifício da Rua do Passeio Alegre, onde viveu o “poeta da luz” e que acolheu em tempos a fundação com o seu nome. O novo espaço integra a rede da Biblioteca Errante e pretende afirmar-se como ponto de encontro entre autores, leitores e amantes da poesia.

Com salas iluminadas e vista para a foz do Douro e para o mar, a biblioteca reúne um vasto acervo que atravessa épocas e geografias: desde os Cancioneiros galaico-portugueses e os grandes nomes do Renascimento, como Gil Vicente ou Sá de Miranda, até à poesia moderna e contemporânea, com destaque para Fernando Pessoa, Sophia de Mello Breyner Andresen, Mário Cesariny ou Ruy Belo. O diálogo estende-se ainda a vozes internacionais como Baudelaire, Rilke, Whitman ou Melville, culminando numa seleção significativa de poesia portuguesa do século XXI. Além da consulta local, será possível requisitar títulos para empréstimo domiciliário.

A programação arranca com o ciclo “Era um dia que dava para o mar — Conversas na Calçada de Serrúbia”, idealizado pelo jornalista e escritor Luís Miguel Queirós. O ciclo, que se prolonga até dezembro, reúne poetas, ensaístas e críticos em sessões mensais de entrada livre. A primeira decorre já a 20 de setembro, às 18h00, com uma conversa entre Daniel Jonas e António Guerreiro, seguida de visita guiada ao espaço. Seguem-se encontros com António M. Feijó (18 de outubro), Álvaro Domingues e Rui Lage (8 de novembro), e, a encerrar, no dia 20 de dezembro, uma sessão coletiva dedicada à nova geração de poetas portugueses, com Andreia C. Faria, Elisabete Marques, Hugo Miguel Santos e Marcos Foz.

A inauguração deste núcleo, o nono da Biblioteca Errante, reforça a estratégia das Bibliotecas Municipais do Porto de criar uma rede de microbibliotecas temáticas espalhadas pela cidade. Ao lado de espaços dedicados ao cinema, à arqueologia, à história da arte ou à literatura infantil, a poesia passa agora a ter um refúgio próprio, perpetuando a memória de Eugénio de Andrade e dando nova vida ao espaço que foi a sua casa.

