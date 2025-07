Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

O Município do Porto vai distinguir este ano mais de cinco dezenas de personalidades e instituições com medalhas de honra da cidade. Entre os homenageados destacam-se o historiador José Pacheco Pereira, os músicos Pedro Burmester e Sérgio Godinho, bem como o Instituto Português de Oncologia do Porto.

Além do prémio de Melhor Destino Europeu, Lisboa recebeu o prémio de Melhor Destino de ‘City Break’ e Melhor Porto de Cruzeiros, a Madeira foi eleita o Melhor Destino Insular, os Passadiços do Paiva ganharam o prémio de Melhor Projeto de Desenvolvimento Turístico e o Dark Sky Alqueva recebeu o Prémio Europeu de Turismo Responsável. nuno_lopes | Pixabay