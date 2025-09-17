Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação, realizada pela Diretoria do Norte da PJ, incidiu sobre contentores de transporte marítimo provenientes do Uruguai, identificados com sinais de intrusão na zona de refrigeração, onde estavam acondicionadas várias embalagens de cocaína de elevado grau de pureza.

Segundo a investigação, a droga foi transportada através do método conhecido como “rip-off”, que implica a intervenção de operacionais para retirar a droga antes de o contentor chegar ao destinatário final.

O Porto de Leixões é considerado uma das principais portas de entrada de mercadorias ilícitas na região norte do país, e a PJ tem intensificado ações de prevenção e fiscalização naquele local. As investigações continuam em curso.

